بأسلوب تقني متطور| المهندسين تضع ضوابط جديدة لتشكيل اللجان العامة

صرح المهندس محمد ناصر حسين بدر آمين صندوق نقابة المهندسين و مقرر اللجنة الرئيسية لإختيار أعضاء اللجان التخصصية بالنقابة أن اللجنة إستمر إنعقادها يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل منذ بداية هذا الأسبوع ومنتظر أن تنتهي من عملها وترفع نتائجها للتصديق خلال الأسبوع الثاني من أغسطس وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.





ولفت إلي ان اللجنة تباشر عملها بأستخدام أسلوب تقني متطور غير مسبوق بالنقابة لإختيار أعضاء اللجان وقيادتها .





وأضاف أن الأمانة الفنية للجنة قامت بعمل كشف حصر بالسادة المهندسين المتقدمين لعضوية اللجان ومدون بالكشف اسم المهندس وبياناته الشخصية واللجنتين اللاتى إختارهما ومرفق بالكشف السير الذاتية لكل المتقدمين .





وأوضح أن إدارة نظم المعلومات والحاسب الألي بالنقابة قامت بمجهود كبير لمساعدة الأمانة الفنية لعمل مستخرجات من الكشف الإجمالي لتحديد كشف خاص لكل لجنة مدون به أسماء المتقدمين للجنة وخانة بنفس الكشف برغبة المتقدم الثانية وخانة أخرى يمكن للجنة الرئيسية التوصية بترشيحة للجنة ثالثة مناسبة لسيرته الذاتية فى حالة زيادة أعداد المتقدمين للجنة محل البحث أو عن اللجنة الخاصة برغبة المتقدم الثانية .





وأشار إلي أنه تم تصميم برنامج ينظم عمل اللجنة الرئيسية، وذلك بأن تقوم اللجنة من خلال شاشة عرض بروجيكتور وجهاز كمبيوتر بأستعراض الكشف الخاص بكل لجنة تخصصية والمتقدمين إليها، وبالضغط على الأسماء طبقًا لمسلسل الكشف الخاص باللجنة تظهر السيرة الذاتية الخاصة بالأسم ويتم إستعراضها بواسطة أعضاء اللجنة ويتم تحديد ملائمة السيرة الذاتية لعضويته لهذه اللجنة أو مناسبتها لرغبته الثانيه أو يتم تحويله لإتجاه ثالث (لجنة ثالثة / عدم مناسبته للعمل باللجان).



