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مرأة

أكلات في العيد ممنوعة لمرضى القلب تعرف عليها

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتاج مرضي القلب لأنظمة غذائية معينة في عيد الأضحى ، لأن الممارسات الخاطئة عند تناول الوجبات  قد يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ونصح الدكتور خالد محمد علي شحاتة - استشاري الأمراض الباطنة  والحالات الحرجة والقلب والأوعية الدموية بعدة نصائح وهي : 

 * يجب الإقلال من تناول اللحوم وخاصة الكندوز خلال أيام العيد ويفضل قطعة واحدة في اليوم على وجبة الغذاء لأنها غنية بالدهون، ويمكنك تناول قطعة صغيرة من  لحم الرقبة أو الفخذ البتلو أو الضاني منزوع الدسم.

*و عند إعدادك للحم عليك تناول مسلوقة أو مشوية، وابتعد عن المقلية بالسمن أو الزبدة أو الزيت قدر الإمكان ويفضل الشوي مرة واحدة. بالإضافة إلى إزالة كل الدهون  من اللحوم قبل طهيها.

* التقليل من تناول الفتة قدر المستطاع

*وينصح بعدم الإفراط في تناول الكبدة والكرشة والفشة والطرب والليه  و لكن يمكن  تناولها بكميات قليلة، مع الحرص على تناول الكثير من الخضروات بجانبها، لاحتوائها على الألياف، التي تقلل من عملية امتصاص الدهون وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ما يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين.

*أن تناول  الكوارع بكميات معقولة لا يسبب ضرر لأنها مادة غنية بالجيلاتين، وهو بروتينى سهل الهضم ويزيد من تنشيط العصارات الهاضمة وفاتح للشهية.
*وينصح  بشرب كميات كبيرة من الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام، لأنها تحسن من عملية الهضم ومن ثم إراحة القلب.
*ممارسة بعض التمارين الرياضية بعد تناول الأطعمة، لمساعدة الجسم على حرق الدهون، والوقاية من انسداد الشرايين
*الاعتماد على تناول الخضروات الورقية بجانب اللحوم، لكونها تمنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة، كما أنها تمنح الإنسان شعورا سريعا بالشبع.
*يحذر علي مرضى القلب تناول المخللات مع اللحوم، لتجنب ارتفاع نسبة الأملاح، التي تتسبب في احتباس السوائل في الجسم، ما يؤثر سلبًا على صحة القلب
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