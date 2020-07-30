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برلمان

أمانة المرأة بوفد قنا تعقد اجتماعًا لدعم مرشح الحزب بمجلس الشيوخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:39 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد بمحافظة قنا، اجتماعًا تنظيميًا، وذلك لدعم مرشح الحزب نان نصر الله المرشح على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ بدائرة قنا.

وعقد الاجتماع بمقر لجنة الوفد بقنا تحت رعاية النائب الوفدي عبد السلام الشيخ رئيس اللجنة ومشاركة فعالة من أمانة المرأة بوفد قنا متمثلة في الدكتورة سمر عاطف وبحضور نًان نصر الله مرشح الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ عن دائرة قنا، إضافة لحضور عدد من أعضاء الوفد بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الرؤيا العامة لحزب الوفد بقنا، في الانتخابات القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دور المرأة في المشاركة الفعالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى، باعتبارها شريكا فعالا في الحياة السياسية.

وخلال كلمته حث النائب عبد السلام الشيخ السيدات الوفديات للحشد والخروج يومي الانتخابات لدعم مرشح الوفد بقنا واختيار من يرونه مناسبًا لتمثيل قنا في انتخابات مجلس الشيوخ، كما تناول نان نصر الله خلال حديثه إلى أهم معالم برنامجه الانتخابي، وما يطمح في تحقيقه في حالة فوزه في الانتخابات كما تناول سيرته الذاتية وقصة كفاحه.

واختتم الاجتماع بكلمة ألقتها أمينة لجنة المرأة بقنا الدكتورة سمر عاطف، تطرقت خلالها إلى الدور الفعال على مر التاريخ المرأة الوفدية، ومدى مشاركتها في الحياة السياسية بقوة، داعية كافة الحضور بالنزول يومي الانتخابات بل وطالبتهم بحشد الأهل و المجتمعات المحيطة، وحثهم على المشاركة في الانتخابات القادمة.
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