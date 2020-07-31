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سيارات

9 شروط عند اختيار كرسي الأمان لطفلك بالسيارة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:16 م
9 شروط عند اختيار
9 شروط عند اختيار كرسي الأمان لطفلك بالسيارة
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منة الله عبد الحميد
يتعرض الكثير من الأطفال إلى أضرار بالغة، ويكون هم أكثر ضحايا عند وقوع الحوادث، بسبب عدم الاهتمام بشراء كرسي أمان المخصص لهم، أثناء التنقل بالسيارة، فهو بمسافة منطقة الأمان الخاصة بهم التي لا تؤثر بالصدمات بقدر كبير. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري للأمهات أبرز شروط اختيار كرسي الأمان للأطفال .. تعرف عليها. 

1-يجب مراعاة وزن وطول وسن طفلك عند شراء المقعد.

2-اختيار الكرسي المناسب لطفلك والأكثر أمنًا، وعامل الأمان يجب أن يسبق أي "عوامل جمالية".

3- اختيار الكرسي الأسهل في التركيب والتفكيك. 

4- التأكد من تطابق كرسي طفلك مع المواصفات والشروط المطلوبة ومعايير السلامة المعروفة.

5- الحرص على تثبيت الكرسي بقدر الإمكان. 

6- التأكد من أن الأحزمة متينة كفاية لتطمئني على طفلك.

7-ضعي طفلك على كرسي الأمان، وبعدها احرصي على أن يجلس في المقعد الخلفي.

8- إذ كنت تريدي أن تقومي بعمل أي شيء لطفلك قومي بإيقاف السيارة. 

9-لا تضعي أغراضًا ثقيلة أو عديدة في المقعد الخلفي حتى لا يسقط شيء على طفلكِ أثناء توقف السيارة المفاجئ، أو الانحراف عن الطريق.

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