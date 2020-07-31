9 شروط عند اختيار كرسي الأمان لطفلك بالسيارة

يتعرض الكثير من الأطفال إلى أضرار بالغة، ويكون هم أكثر ضحايا عند وقوع الحوادث ، بسبب عدم الاهتمام بشراء كرسي أمان المخصص لهم، أثناء التنقل بالسيارة ، فهو بمسافة منطقة الأمان الخاصة بهم التي لا تؤثر بالصدمات بقدر كبير.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري للأمهات أبرز شروط اختيار كرسي الأمان للأطفال .. تعرف عليها.





1-يجب مراعاة وزن وطول وسن طفلك عند شراء المقعد.





2-اختيار الكرسي المناسب لطفلك والأكثر أمنًا، وعامل الأمان يجب أن يسبق أي "عوامل جمالية".





3- اختيار الكرسي الأسهل في التركيب والتفكيك.





4- التأكد من تطابق كرسي طفلك مع المواصفات والشروط المطلوبة ومعايير السلامة المعروفة.





5- الحرص على تثبيت الكرسي بقدر الإمكان.





6- التأكد من أن الأحزمة متينة كفاية لتطمئني على طفلك.





7-ضعي طفلك على كرسي الأمان، وبعدها احرصي على أن يجلس في المقعد الخلفي.





8- إذ كنت تريدي أن تقومي بعمل أي شيء لطفلك قومي بإيقاف السيارة.





9-لا تضعي أغراضًا ثقيلة أو عديدة في المقعد الخلفي حتى لا يسقط شيء على طفلكِ أثناء توقف السيارة المفاجئ، أو الانحراف عن الطريق.



