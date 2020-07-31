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محافظات

أوقاف المنيا: لم نرصد مخالفات بالمساجد في أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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ايمن رياض

أعلن فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا عدم وجود أي مخالفة اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمساجد 

وأضاف ردا على انتشار فيديو لعدد من المصلين يصلون بالخلاء انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين إذا ثبت صحة الفيديو

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا علي اتباع ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.
 
وأضاف أن الوزارة تشدد على المصلين الذين يؤدون الصلاة بالمسجد بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى 


 كان رواد التواصل الاجتماعى قد قاموا برفع فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى فى الخلاء، رغم قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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