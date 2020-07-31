AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا في ذكرى ميلاد الفنان سعيد صالح..فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:58 ص
الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح
Advertisements
محمود محسن
عرض "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا في ذكرى ميلاد أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنان "سعيد صالح".

ولد الفنان سعيد صالح في مثل هذا اليوم 31 يوليو في المنوفية عام 1938، وأتم دراسته حتى حصوله على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1960 ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.

وعلى مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

ويعد سعيد صالح واحد من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، وتمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح.

وبدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" وأخرجها كمال ياسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد سميرة محسن.. تعرف على حكايتها مع شادية

في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

ترشيحاتنا

حدث منتصف الليل ..خزعبلات إثيوبية.. سد النهضة مثل السد العالي ..ومجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

بعد اتهامه بالتحرش.. زوجة برلماني تنهي 25 عاما من الزواج

أول أيام عيد الأضحى .. تناول المشروبات الحارقة بعد اللحوم للشعور بالراحة

دراسة: إصابة المتعافين من كورونا بمرض مزمن غير متوقع

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

تصميم تخيلى يحول شيفروليه كمارو إلى واجون ..صور

لقطات جديدة للسيارة مرسيدس EQS 2021 .. صور