جامعة حلوان تقدم نصائح للوقاية من كورونا خلال العيد

أعلنت جامعة حلوان عن إعداد خطة شاملة للتوعية بفيروس كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية منه لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة خاصة حلال فترة العيد والامتحانات .



وننشر للطلاب هذه الطرق، في إطار جهود جامعة حلوان في نشر الوعي الصحي والثقافة الوقائية داخل المجتمع الجامعى والخارجى باعتبار أن الجامعة هى إحدى المنارات القادرة على نشر وتثقيف أبنائها الطلاب من خلال الخبراء والمتخصصين.



