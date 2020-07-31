الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات يعلن عن مسابقة رماية إلكترونية.. تفاصيل

اعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الالى للجامعات و الاتحاد الرياضى للجامعات عن الدورة الاولى الرياضية للالعاب الالكترونية للجامعات و المعاهد العليا للعام ٢٠٢٠ .





و تتضمن بطولة الالعاب الالكترونية للجامعات مسابقة الرماية بالليزر و التى تقام للمرة الاولى ، وتشمل جوائز ١٥٠٠ جنيه للفائز الاول و ١٠٠٠ جنيه للمركز الثانى و ٥٠٠ جنيه للمركز الثالث .





و يشترط للمشاركة بهذه المسابقة ، ما يلي:





- ان تشارك كل جامعة باربعة طلاب طالبان و طالبتان





- انشاء جروب خاص بالمسابقة على اتساب يضم كافة المشاركين لمتابعة مستجداد المسابقة





- تبدأ فعاليات الدورة فى الفترة من ٨ اغسطس الى ٢٢ اغسطس





- يتم تسجيل اللاعبين الكترونيا من قبل الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات





وتشمل الادوات المستخدمة فى المسابقة ما يلي:





- مسدس ليزر





- هدف ليزر





- ساعة رقمية





- هاتف يحتوى على تطبيق zoom



