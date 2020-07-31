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تعليم

الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات يعلن عن مسابقة رماية إلكترونية.. تفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:07 م
مسابقة رماية
مسابقة رماية
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كريم ناصر
اعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الالى للجامعات و الاتحاد الرياضى للجامعات عن  الدورة الاولى الرياضية للالعاب الالكترونية للجامعات و المعاهد العليا للعام ٢٠٢٠ .

و تتضمن بطولة الالعاب الالكترونية للجامعات مسابقة الرماية بالليزر و التى تقام للمرة الاولى ، وتشمل  جوائز ١٥٠٠ جنيه للفائز الاول و ١٠٠٠ جنيه للمركز الثانى و ٥٠٠ جنيه للمركز الثالث . 

و يشترط للمشاركة بهذه المسابقة ، ما يلي:

- ان تشارك كل جامعة باربعة طلاب  طالبان و طالبتان 

- انشاء جروب خاص بالمسابقة على اتساب يضم كافة المشاركين لمتابعة مستجداد المسابقة 

- تبدأ فعاليات الدورة فى الفترة من ٨ اغسطس الى ٢٢ اغسطس 

- يتم تسجيل اللاعبين الكترونيا من قبل الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات 

وتشمل الادوات المستخدمة فى المسابقة ما يلي: 

- مسدس ليزر 

- هدف ليزر 

- ساعة رقمية 

- هاتف يحتوى على تطبيق zoom 

- طاولة ارتفاعها من ١٧ الى ٩٠ سم
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