الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات يعلن عن مسابقة رماية إلكترونية.. تفاصيل

اعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الالى للجامعات و الاتحاد الرياضى للجامعات عن الدورة الاولى الرياضية للالعاب الالكترونية للجامعات و المعاهد العليا للعام ٢٠٢٠ .
و تتضمن بطولة الالعاب الالكترونية للجامعات مسابقة الرماية بالليزر و التى تقام للمرة الاولى ، وتشمل جوائز ١٥٠٠ جنيه للفائز الاول و ١٠٠٠ جنيه للمركز الثانى و ٥٠٠ جنيه للمركز الثالث .
و يشترط للمشاركة بهذه المسابقة ، ما يلي:
- ان تشارك كل جامعة باربعة طلاب طالبان و طالبتان
- انشاء جروب خاص بالمسابقة على اتساب يضم كافة المشاركين لمتابعة مستجداد المسابقة
- تبدأ فعاليات الدورة فى الفترة من ٨ اغسطس الى ٢٢ اغسطس
- يتم تسجيل اللاعبين الكترونيا من قبل الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات
وتشمل الادوات المستخدمة فى المسابقة ما يلي:
- مسدس ليزر
- هدف ليزر
- ساعة رقمية
- هاتف يحتوى على تطبيق zoom
- طاولة ارتفاعها من ١٧ الى ٩٠ سم