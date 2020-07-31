جامعة حلوان فى أسبوع.. تشارك فى ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجين...وتعلن عن مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

جامعة حلوان ..





تشارك فى ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجين لمواجهة سوق العمل

تعلن مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراة فى الملكية الفكرية





شاركت جامعة حلوان في ورشة عمل خاصة بالتوظيف ورفع كفاءات الخريجين لمواكبة سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والتي نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD عبر تقنية الفيديو كونفرانس واستمرت لمدة ثلاثة أيام .







وشارك فى ورشة العمل الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية ومؤسس مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ، والدكتور شريف الاتربي مدير قسم الحراك الأكاديمي بالمكتب والمسؤول عن متابعة النشاط الدولي والمتطلبات الدولية للخريجين. كما شاركت الأستاذة الدكتورة نشوة الشريف مدير قسم الشراكات والشبكات الدولية بتقديم عرض توضيحى حول آليات ربط الجامعة بسوق العمل..







وتأتي تلك المشاركة فى إطار حرص الجامعة على الدعم المتواصل وتشجيع مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة فى ورش العمل للاستفادة منها، وهدفت الورشة إلى تناول آليات دعم التوجيه المهنى من خلال برامج التعليم العالى، وتعريف السادة الحضور بمقاييس ومداخل تعزيز التوظيف بالجامعات الألمانية ومقارنتها بالجامعات المصرية للاستفادة منها وتوجيه التوصيات لصناع القرارات السياسية والاستراتيجية.







وأسهم الفريق في تقييم والتعليق على المقترحات المقدمة من المتدربين خلال اليوم الأخير فى الورشة.





جدير بالذكر أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمى شريك استراتيجي لجامعة حلوان فى العديد من الأنشطة التي تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والخريجين والإداريين بكافة القطاعات.







أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للطلاب ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية للعام الجامعي 2020/ 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة







ويتميز برنامج الدراسة باللغة الانجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.





وأفادت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية أن البرنامج يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.







كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية اكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.







ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الانجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.







وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول فى كلية الحقوق سواء انتظام او انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل فى اللغة الانجليزية بالثانوية العامة .







أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية (وتكون الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع (وتكون الدراسة باللغة الإنجليزية)، ودرجة دكتوراة الفلسفة في الملكية الفكرية، بحيث تكون (نسبة 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – أون لاين)، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.







وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكل الصور، يذكر أن من أهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والمهم، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.









وأوضح الدكتور ماجد نـجم إلى أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.