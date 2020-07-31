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فن

عفاف رشاد أم لـ ضحية في فيلم الحوت الأزرق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:26 م
عفاف رشاد
عفاف رشاد
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سعيد فراج - محمد نحلة
تشارك الفنانة عفاف رشاد، في فيلم "الحوت الأزرق" الذي انتهت من تصويره منذ أيام قليلة، والذي يشاركها في العمل أحمد سلامة، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر، أحمد صيام، ندى بهجت، إخراج علاء مرسي.

وقالت عفاف رشاد، في بيان صحفي إنها تجسد دور أم لأحد ضحايا لعبة الحوت الأزرق، وتمر بعدة مشاكل قبل وفاة نجلها من خلال ظهور عليه تلك الأعراض مثل تغيير في جسده كونها لعبة خطرة، واضطرابات نفسية وعقلية كما يرسم نجلها على ذراعه صورة "الحوت"، والتي تفرضها اللعبة في البداية كأحد الأسباب للمشاركة فيها.

وتابعت رشاد أن ما جذبها للعمل هو وقوع مجموعة من الشباب ضحية تلك اللعبة التي صدرها الغرب، حيث يناقش الفيلم قضية هامة أثارت الرأي العام في الفترة الأخيرة بسبب مخاطر كبيرة أبرزها إهمال عدد من الأمهات أولادهم للتعرض لمخاطر الهواتف والإنترنت دون أن تتابع ماذا يفعلون، مشيرة أن  الدور جديد عليها تقدمه للمرة الأولى، وبه تفاصيل كثيرة ستغير مجرى حياتها بشكل كبير خلال الأحداث.

وأضافت عفاف رشاد  أنها أحبت التعامل مع المخرج علاء مرسي ، فهو فنان عظيم ولديه معرفة كبيرة في الإخراج، ويعامل طاقم العمل بكل رقي ولو عرض عليها العمل معه أكثر من مرة ستوافق بدون تردد بسبب أسلوبه وحديثه السلسل معها والإهتمام بكل كبيرة وصغيرة خلال التصوير في اللوكيشن، وقبل أن يكون مخرج هو فنان كبير له بصمة مميزة في أي عمل يقدمه".

وأردفت عفاف رشاد :" أن الفيلم يدور في إطار من الدراما والرعب حول اللعبة الشهيرة "الحوت الأزرق"، التي انتشرت مؤخرًا، حيث تعتبر ثاني تجربة إخراجية للفنان علاء مرسي في عالم السينما، وأنها محظوظة كونها شاركت في العمل خاصة أنه يناقش قضية تهم أسر كثيرة يحرص على توعيتهم من تلك المخاطر التي أصبحت جائحة يهدد أجيال كثيرة

والفيلم بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونيرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء ونرمين محسن وإخراج علاء مرسي.
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