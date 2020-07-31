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محافظات

بالصور | سياحة ومصايف الاسكندرية: حملات على الشواطئ لضمان التزام المواطنين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:24 م
سياحة ومصايف الاسكندرية:
سياحة ومصايف الاسكندرية: حملات على جميع الشواطئ
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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات مكثفة على كافة شواطئ المحافظة.


وشملت الحملات، بداية من شاطئ أبي قير شرقا وحتى شواطئ أبو تلات غربًا لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشادت الإدارة – في بيان صادر اليوم الجمعة – التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة بشأن إغلاق الشواطئ، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالالتزام بتنفيذ قرارات الحظر الصادرة بشأن استمرار إغلاق الشواطئ.



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وأهابت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين استمرار الالتزام بتلك التعليمات حرصا علي سلامة الجميع.


وأشارت إلى أن كافة المساحات الشاطئية مغلقة تمامًا لحين انتهاء إجازة العيد، حفاظًا على صحة المواطنين، ولمنع الازدحام، كما أنه ليس هناك خدمات تقدم للمواطنين بسبب الغلق.

بالصور | سياحة ومصايف الاسكندرية: حملات على الشواطئ لضمان التزام المواطنين
بالصور | سياحة ومصايف الاسكندرية: حملات على الشواطئ لضمان التزام المواطنين
بالصور | سياحة ومصايف الاسكندرية: حملات على الشواطئ لضمان التزام المواطنين
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