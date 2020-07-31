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فن

لبنى عبد العزيز تكشف عن أمنية العندليب بعد نجاح الوسادة الخالية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:13 م
لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
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محمد نبيـل
قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان يتمنى أن يجمعهما فيلم آخر بعد نجاح "الوسادة الخالية"، ولكنه الأمر الذي لم يحدث.


وأكدت لبنى عبد العزيز أنها كانت بعيدة دائما عن أي صراعات تحدث داخل الوسط الفني، ولم تقحم نفسها أبدا في أي تحالفات هنا أو هناك.


وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": حاول البعض ضمي لحلف على حساب آخر لكني دائما كنت أتهرب، حتى أضمن علاقات متزنة مع الجميع.


وأضافت: طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داع أو حضور الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي والقراءة في الشأن العام.





وقالت لبنى عبد العزيز إنها تشعر بالاستياء من نظرة البعض للممثلين، على أنهم رعاة الإنحلال وهدم القيم، على الرغم من التناقض الكبير عند لقائهم وحرصهم على التقاط الصور معهم.


.كان قصر السينما كرم الفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرا عن  مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري 

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