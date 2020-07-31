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اقتصاد

إنتاج الخام الأمريكي يهبط مليوني برميل يوميا في مايو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:42 م
إدارة معلومات الطاقة
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
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رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام هوى في مايو، إذ نزل بمقدار غير مسبوق بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.

جاء الانخفاض، وهو أكبر هبوط شهري على الإطلاق وفقا لبيانات تعود إلى 2005، عقب انهيار السعر في فصل الربيع نتيجة فيوض المعروض ونزول الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وقلصت تكساس، أكبر الولايات إنتاجا، إنتاجها بمقدار 764 ألف برميل يوميا، في حين هبط إنتاج نورث داكوتا 353 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وقال التقرير إن نشاط الحفر البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نزل بواقع 300 ألف برميل يوميا.

وتباطأ الطلب على البنزين بنسبة 23.5 بالمئة من مستوياته قبل عام ليبلغ 7.2 مليون برميل يوميا.

وانخفض الطلب على الديزل ونواتج التقطير الأخرى بنسبة 12.6 بالمئة عنها قبل عام إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

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