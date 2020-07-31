أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه









- منع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية المملكة من التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع حارس الإسماعيلى السابق، بعد رفضه تمديد عقده مع نادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.





- تقرر وصول الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي إلى القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك.









الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

أشتعلت الحرب الباردة بين رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، ورغم أن المدرب السويسري قد وافق علي عودة اللاعب إلي التدريبات ولكنه يتجاهله تمامًا ورفض الدفع به في المبارتين الوديتين الذي خاضهما الفريق الأحمر أمام سموحه والجونة.

أحمد الشيخ يتحدث عن لحظة انضمامه لـ الأهلي وسر تغيير مظهره

أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن انضمامه لـ المارد الاحمر كان حلم من أحلامه مشددا أنه لم يستطع النوم لمدة يومين قبل انضمامه للفريق.



