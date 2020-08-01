حيل تمكنك من كشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الغش في بيع السيارات المستعملة تزامنا مع عودة حركة البيع والشراء بعد توقف دام لأكثر من 4 اشهر او اكثر بسس تداعيات فيروس كورونا المستجد .







ومن أكثر أساليب الغش الشائعة هي التلاعب في أرقام عداد الكيلو مترات، حتى يتم إخفاء استهلاك السيارة الحقيقي وهو ما يرفع سعر بيعها و في هذا السياق نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن اتباعها للكشف عن وجود تلاعب في عداد الكيلومترات أم لا .

1- توكيل السيارة في مصر

الوكيل هو المكان الوحيد الذي يستطيع كشف تلاعب العداد لأن صاحب السيارة يستطيع تغيير القراءات و لكن لا يستطيع تغيير قراءات الكمبيوتر الخاص بالسيارة الذي يظهر عند فتحة في الوكيل فكمبوتر السيارة يسجل الرقم الحقيقي الذي قطعته السيارة بخلاف عداد القراءات العادي الذي يمكن التلاعب فية لذلم لا تتردد في الذهاب للتوكيل للكشف على السيارة خصوصا لو كان عمر السيارة لا يتعدى 5 أعوام لتحفظ اموالك .

2- مدى تهالك دواسات السيارة

4- جودة الإطارات

5-متوسط السير السنوي للسيارة

من المعتاد أن تقطع السيارات مسافة 20 ألف كيلو سنويًا، فإذا كانت السيارة المراد شرائها عمرها 5 سنوات مثلًا، فإنه من المفترض أن تكون قد قطعت مسافة 100 ألف كيلو متر، فإذا وجدت قراءة العداد أقل من ذلك بكثير، فمن الجائز جدًا أن تكون القراءة غير صحيحة.

6- فحص تابلوه السيارة

7- الكسوة الداخلية

يمكن استنتاج استهلاك السيارة من فحص مدى تهالك دواسات السرعة والفرامل، حيث أن الاستهلاك الكبير للسيارة يؤدي إلى تهالك دواسات السيارة، فإذا وجدت الدواسات تهالكت بشكل كبير وقراءة العداد متدنية فهذا يدل على التلاعب.إذا لاحظت أن الإطارات متهالكة، وعداد المسافات في السيارة يظهر 20 ألف كيلومتر مثلًا فقط، فإن هذا يدل على التلاعب، لأنه من المفترض ان لا يقل العمر الافتراضي للإطارات عن 50 ألف كيلو متر.قم بفحص التابلوه جيدًا، فإذا وجدته غير محكم، أو يوجد خدوش في البراغي الخاصة به، فهذا قد يكون دليل على فكه للتلاعب بمسمار عدادات الكيلومترات.الكسوة الداخلية والتمزقات الموجودة فيها من مؤشرات الاستخدام الكثيف للسيارة، فإذا وجدت الكسوة متهالكة وعداد قراءة الكيلومترات قليل، فهذا يدل أيضًا على الغش.