يستضيف فريق يوفنتوس نظيره روما اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 38 والأخير من الدوري الإيطالي.









موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي



وتنطلق صاقرة اللقاء بين فريق السيدة العجوز وذئاب روما، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب يوفنتوس بـ تورينو، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق علي محمد علي.









وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي، للمرة التاسعة على التوالي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، والـ36 في تاريخه.



ويتصدر يوفنتوس بطل الكالتشيو جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.



