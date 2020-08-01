محافظ شمال سيناء: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى بشأن أول أيام عيد الأضحى

، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ





وأضاف محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.





وأشار محافظ شمال سيناء، إلي أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.





وأعلن محافظ شمال سيناء، توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد..مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأكد محافظ شمال سيناء ، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد.









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