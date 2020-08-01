سياحة البرلمان: ادعاءات إيلون ماسك ببناء الفضائيين لـ الأهرامات في صالح مصر

على رجل الأعمال "إيلون ماسك" بعد قوله إن الأهرامات تم بناؤها عن طريق الفضائيين.

وأوضح أن الأهرامات تعد أعلى مستوى من التراث المعمارى على مستوى العالم، قائلا "إنهم حاولوا منذ 20 عاما بناء أهرامات إلا أنهم فشلوا وسقطت هذه الأهرامات".

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان "هناك خطة للوزارة للترويج للسياحة فى مصر، وسيتم تنفيذها بعد عودة السياحة بشكل كامل عقب اختفاء فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف المصرى قريبا سيكون أكبر دعاية للسياحة فى مصر.





وقالت رانيا المشاط "أتابع عملك مع الكثير من الإعجاب. أدعوكم لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق من مقابر بناة الهرم. سيد ماسك، نحن في انتظارك".









وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، نشر تغريدة مثيرة للجدل بشأن بناة الأهرامات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وبمجرد أن نشر ماسك تغريدته تفاعل معها رواد الموقع ما بين السخرية من حديثه أو بالضحك على اعتبار أنها دعابة منه أو بالتصديق على صحة كلامه من قبل الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة الذين يعتقدون أن سلطات الدول الكبرى تتعمد إخفاء حقيقة وجود كائنات فضائية.





وعادة ما ينشر إيلون ماسك تغريدات مثيرة للجدل وتنتشر على نطاق واسع، والتي أحيانا ما تكون جادة أو غامضة أو مباشرة بشكل صادم.