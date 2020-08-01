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أخبار البلد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ردا قاسيا على الملياردير إيلون ماسك بعد تصريحاته عن قيام فضائيين ببناء الاهرامات ، قائلا : " يبدو آن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الإعلان آن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء ".

وأضاف : " كان المفروض ألا أرد لأنه لا يستحق ذلك، ولكن وجدت آن هذا الخبر نشر في كل مكان، ولكنه خبر ليس له اي دليل علمي
ولذلك نعلن لهذا الملياردير آن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناة الأهرام هم المصريون، وآن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، و عائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة ".

وتابع : "  هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو و هرمه، وآن الهرم هو رمز لإله الشمس، وانه جزء من الأهرامات  المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18 ، وآن مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع ان الهرم كان المشروع القومي لمصر، وان بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عام ".

ولفت إلى أنه قد كُشف مؤخرا عن بردية وادي الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن آن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش. 

وأضاف : " ارجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتى يعرف آن الأهرامات ليس لها صلة بالفضاء وأنبناة الأهرام هم المصريين وان الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي ".
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