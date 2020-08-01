رجائى عطية يهنىء المحامين بمصر والوطن العربى بعيد الأضحى

هنأ رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين في مصر والوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .





وقال عطية فى برقية التهنئة: "يطيب لي في هذه الأيام الجليلة من الشهر الحرام أن أتوجه إليكم بالتهنئة الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية باليُمن والخير”.









وقررت نقابة المحامين منح العاملين بالمبنى إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية من الخميس الماضى وتستمر الاجازة حتى الاثنين المقبل .



