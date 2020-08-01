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أخبار البلد

رجائى عطية يهنىء المحامين بمصر والوطن العربى بعيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:05 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
هنأ  رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين في مصر والوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

 وقال عطية فى برقية التهنئة: "يطيب لي في هذه الأيام الجليلة من الشهر الحرام أن أتوجه إليكم بالتهنئة الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية باليُمن والخير”.


وقررت  نقابة المحامين منح  العاملين بالمبنى إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية من الخميس الماضى  وتستمر الاجازة حتى الاثنين المقبل .

وتستأنف النقابة العمل مرة أخرى بداية من صباح الثلاثاء المقبل الموافق ٤ اغسطس ، لتقديم كافة الخدمات للأعضاء. 
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