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السعودية: لم نسجل حالات إصابة بـ كورونا بين الحجاج إلى الآن

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:14 م
مناسك الحج
مناسك الحج
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هاني حسين
قال عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية طوال أداء الحجاج لـ مناسك الحج هذا العام وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف عبد الفتاح بن سليمان في مداخلة هاتفية على قناة "النيل للاخبار ": "تم وضع خطة استثنائية لإدارة حج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا ".

وتابع عبد الفتاح بن سليمان : "لم نسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن".

وأكمل عبد الفتاح بن سليمان :" حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج بكل سلاسة وانسيابية ".

 ولفت عبد الفتاح بن سليمان :"  هناك تطبيق متكامل لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي ساعدت على إحداث التباعد الاجتماعي والجسدي بين الحجاج"، مضيفا:" بعد انتهاء فعالية رمي الجمرات عاد الحجاج إلى مساكنهم  مرة اخرى ".
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