في ثاني أيام العيد.. ذبح 468 رأس ماشية بمجازر كفر الشيخ.. صور

شهدت مجازر كفر الشيخ ، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بالمجان، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









واستقبلت المجاز البالغ عددها 19 مجزرًا بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، 468 رأس ماشية، تم ذبحها، عقب إجراء الكشف والفحص البيطري اللازم.









ومن جانبه، تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال المجازر ونقاط الذبح الرئيسة بالقرى، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون.









وأكد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحي، مشيرًا إلى أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، لضمان سلامة الذبائح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



