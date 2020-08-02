موجز السوشيال ميديا .. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت .. ريهام سعيد تبكي: بيتحرشوا بيا أنا وابني













علق الإعلامى أحمد موسى من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " على قرار شركة مصر للطيران ردا على قرار الكويت الصادر اليوم السبت بوقف رحلاتها لمصر.













وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مفاجئة.













شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ".













نشر الاعلامى احمد شوبير عدة صورة للنجم المصرى محمد صلاح بالقميص الجديد لنادى ليفربول .

















نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تستغيث فيه بالشعب المصرى والمسؤولين بسبب التحرش بها هى وابنها.

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