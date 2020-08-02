استعدادا لـ إنبي .. الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد لمسابقة الدوري اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات اليوم باستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 48 ساعة للإحتفال مع أسرهم بعيد الأضحى المبارك.





ومن المقرر أن يبدأ اليوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري التي تنطلق الخميس المقبل لكن الأهلي سيواجه إنبي الأحد المقبل .





كان الفريق الأحمر، خاض مباراتين وديتين أمام سموحة وأنتهت بالفوز برباعية نظيفة ثم الجونة وفاز 5-2 .





ورغم ان فايلر استقر على القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به مباريات الدوري خلال المرحلة المقبلة لكنه حتي الأن لم يحسم موقف المركز الهجومي وهناك مفاضلة ما بين مروان محسن وآليو بادجي .





فيما استقر علي الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ( وليد سليمان) ورمضان صبحي وجونيور اجايي والمفاضلة ما بين أليو بادجي ومروان محسن في مركز الهجوم وربما يفاجئ الجميع ويبدأ بأجايي مهاجمًا ورمضان صبحي وقفشة ووليد سليمان ثلاثي متأخر.



