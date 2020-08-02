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مرأة

أحلى من المحلات .. تعرفي على أسرار الشواء وحيل للتخلص من رائحة الدخان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:47 ص
الشواء
الشواء
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يفضلون الشواء فى عيد الأضحى بدلا من طهى اللحوم  بالطريقة المعتادة إليك كيفية الشواء بطريقة سليمة وكيفية التخلص من رائحة الشواء النفاذة.

وحذر الدكتور سميح بدير استشاري التغذية العلاجية والصحة والجمال من الشواء على الفحم لما يسببه من أمراض ولتجنب أضرار الشواء على الفحم لذا عليك وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم وتقليب اللحم كل دقيقةوعدم البدء في الشواء إلا بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعالًا ووجود مسافة لا تقل عن 15 سنتيمترًا بين الأطعمة وفحم الشواء.


وأكد على ضرورة استعمال شويات ذات الجوانب، حيث يوضع الفحم فى الجوانب ويوضع اللحوم فى المنتصف مع التقليل من الدهون فى المشويات والتأكد من إزالتها ومنع تساقطها على الفحم  ووضع مجموعة من الخضروات الملونة مع اللحوم المشوية كالبقدونس والجزر الأصفر والفلفل الأخضر والطماطم فهى غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد على التخلص من الشوارد الحرة المسببة للسرطان.


على الجانب الآخر كشف موقع «thespruceeats» عن مجموعة من الطرق التي يمكننا اللجوء إليها، حال رغبتنا في الحفاظ على تلك الأسياخ من الاحتراق، وهي نقْع الأسياخ الخشبية في وعاء به ماء، لمدة طويلة حتى يتشرب الخشب بالماء، ما يمنعه من الاحتراق سريعا.


على الجانب الآخر يعد أسوأ شيء في تلك الحفلات هو الدخان، الذي يظل في أركان المنزل لفترات طويلة ويمكن  للتخلص من هذه الرائحة بسهولة وفقًا لموقع "thekitchn" من خلال غلق الغرف المجاورة للمكان الذي ستقومين بالشواء فيه، فهذا سيقلل الرائحة بشكل كبير.


يمكنك أيضًا أن تستخدمي المرواح لتشتيت الرائحة سريعًا، والتخلص من الدخان وإطفاء على الفحم سريعًا عقب الانتهاء من عملية الشواء وصنع مُعطر الهواء الطبيعي الخاص بك، وذلك عن طريق وضع قشور الليمون أو البرتقال أو القرفة والقرنفل إناء به ماء، وتركه ليغلي على الموقد، والبخار المُنبعث منه قادر على قتل رائحة الدخان.

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