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أخبار البلد

من بينها مراجعة السياسة التحريرية للإصدارات.. ننشر اختصاصات لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني بـ الوطنية للصحافة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر اختصاصات لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى إحدى اللجان التى سجلتها الهيئة الوطنية للصحافة. 

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، اللجان النوعية بالهيئة طبقًا للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.

وكان عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلن أن تشكيل اللجان يأتى فى إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكدًا ان اللجان سوف تضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.

وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالى :-لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى، واللجنة القانونية ولجنة الاتصال والمتابعة والتوزيع ولجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى ولجنة التدريب والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار ولجنة الشكاوى والمقترحات ولجنة الشئون المالية والإدارية، ولجنة فض المنازعات. 

وتختص  لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى بالآتى:
- مراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار لتطوير المحتوى والمضمون.
- تقييم مدى الالتزام بالسياسة التحريرية.
-تقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهنى والتحريري
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