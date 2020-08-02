أبو شقة يدعو الوفديين لدعم مرشحي الحزب والقائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رؤساء لجان الوفد سواء علي مستوي اللجان العامة أو اللجان الفرعية أو لجان الشباب والمرأة، بضرورة دعم مرشحى الحزب لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020م، لما يمثلة ذلك من إلتزام حزبي.





وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، في بيان له، علي دعم الحزب لمرشحي "بيت الأمة" ضمن القائمة الموحدة "من أجل مصر" والتي حصلت علي رمز "كليوباترا" كرمز إنتخابي لها، والتي يمثل حزب الوفد فيها كل من المرشحين : د.ياسر الهضيبي، والمهندس حازم الجندى، وأمل رمزي، والمستشار سعيد إسماعيل ضيف الله، وطارق عبد العزيز، وطارق مصطفي حسانين، داعيًا جموع المصريين بتأييد القائمة الموحدة والتصويت لصالحها بإعتبارها قائمة وطنية تحقق ما نصبوا إليه ، وتسجل خطوات قوية وراسخة علي طريق تفعيل المادة "5" من الدستور وتحقيق الديمقراطية المنشودة .





وطالب رئيس الوفد، بدعم مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية في مختلف المحافظات، ودفع الحزب في محافظة القاهرة بكل من : الدكتورة مني مكرم عبيد، رمز "علم"، وكمال نجيب فرنسيس، رمز "نخلة"، و خلف عوض إبراهيم عوض، رمز "قبة"، وفي محافظة الجيزة دفع الحزب بكل من : المستشار محمد ذكري، رمز"علم"، وأيمن محسب سالم، رمز"قبة"، ومحمد محمود كردي، رمز "نخلة"، وفي محافظة الإسكندرية دفع الحزب بـ: أسامة علي عصمت، رمز"نخلة"، وعادل محمد علي، رمز "علم".





وفي أسيوط دفع الحزب بـ:محمد عبد السلام علي، رمز "نخلة"، وفي الإسماعيلية دفع الحزب بـ :وليد أحمد فؤاد، رمز "نخلة"، وفي البحر الأحمر دفع الحزب بـ: شاذلى علي أحمد، رمز "نخلة"، وفي البحيرة دفع الحزب بكل من : محمد كمال أمين، رمز "نخلة"، وياسر توفيق عبد الحميد، رمز "دبابة"، وعمر عيسوى عبد الرؤف، رمز"علم"، وفي الدقهلية دفع الحزب بـ: أسامة عبد الفتاح غيث، رمز "علم"، ومحمد طلبة محمد، رمز "نخلة، وفي السويس دفع الحزب بـ: السيد أحمد محمد، رمز "نخلة"، وفي الشرقية دفع الحزب بـ: حنان عبدالله طلبه، رمز "نخلة"، ومحمد منصور محمد، رمز "علم"، وفي القليوبية دفع الحزب بـ: شوقي عبد الشافي، رمز "نخلة"، وفي بورسعيد دفع الحزب بـ: أحمد علي عزام، رمز "نخلة"، وفي قنا دفع الحزب بـ: نان نصر الله ذكي، رمز "نخلة".





كما دعا جموع المصريين للخروج يومي 11 و12 أغسطس الجاري للمشاركة في الإستحقاق الدستوري وأختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، كما دعا أيضا الوفديين علي وجه الخصوص بالتوجه الى صناديق الإقتراع والوقوف بجوار مرشحى الوفد والتصويت لصالحهم ، مشددا علي ضرورة إلتزام الجميع بتقاليد وقيم الحزب في الدعايا الإنتخابية دون التجريح أو الإساءه إلي أي مرشح أخر أيًا كان صفته.