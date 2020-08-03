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أخبار العالم

210402 حالة.. ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:24 ص
ألمانيا تسجل ارتفاعا
ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، سجلت ألمانيا 509 إصابات جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 210402 حالة منذ تفشي الوباء.


وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت سبع حالات وفاة جديدة ووصل إجمالي العدد إلى 9148 حالة.


وقال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا "يبعث على القلق".


كما دعا وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الاثنين، القادمين إليها إجراء اختبارات إلزامية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا، وذلك للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.


وقال "سبان": "علينا منع المسافرين العائدين من إصابة الآخرين دون أن يلاحظهم أحد، وبالتالي إحداث سلاسل جديدة من الإصابات".


وأضاف: "لهذا السبب، سأطلب إجراء اختبار لأولئك الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة، وهذا يعمل على حماية جميع المواطنين".


وقالت وزارة الصحة الألمانية في إفادة لها على "تويتر"، إن هذا الشرط سيدخل حيز التنفيذ في الأسبوع التالي، والذي سيبدأ في 3 أغسطس، ومن المقرر أن تكون الاختبارات مجانية.
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