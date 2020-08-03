AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل 9 آلاف راكب.. مطار القاهرة يسير اليوم 90 رحلة جوية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:13 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 46 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 5535 راكبا، كما يغادر المطار 44 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3339 راكبًا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة. 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يسير ويستقبل 98 رحلة طيران على مدار اليوم

على مدار اليوم.. مطار القاهرة يسير 103 رحلات جوية لعدة وجهات مختلفة

وصول وسفر.. مطار القاهرة يسير 105 رحلات جوية على مدار اليوم

مطار القاهرة يسير 99 رحلة جوية بين وصول وسفر على مدار اليوم

تقل 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 134 رحلة جوية على مدار اليوم

على متنها 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 68 رحلة جوية ويسير 74 أخرى

ترشيحاتنا

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

مصر تنهض ليس آخرها.. حكايات تماثيل تحولت لمسوخ مشوهة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .. قائمة الاوائل تضم فوق الـ30 طالبا.. درجات الرأفة تنقذ الآلاف.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي .. والتعليم: كله اخد حقه

حادث مرعب.. وفاة سيدة محترقة بكريم مرطب

النتيجة غدا.. التعليم: نسب النجاح في الثانوية العامة مرتفعة.. فيديو

السعودية تزف بشرى سارة عن موسم الحج هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية