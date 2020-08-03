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فن

ملكة الأناقة .. ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر إنستجرام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:33 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.

ظهرت  ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة محتشمة ، وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
ملكة الأناقة، اللهم بارك جميلة، إيه القمر دا؟.

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يذكر أن ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا.

وشاركت في بطولة مسلسل "فرصة تانية" أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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