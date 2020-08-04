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مرأة

هذه الأسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:01 ص
هذه الأسباب تؤدى
هذه الأسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير منا لعدم انتظام ضربات القلب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بأخذ هذه الأسباب فى الاحتمال.


ووفقا لما نشره موقع mediacl news today, قد يؤدي أي انقطاع في النبضات الكهربائية التي تحفز تقلصات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب.


يمكن أن تتسبب عدة عوامل في عمل القلب بشكل غير صحيح ، بما في ذلك:


مدمن كحول
داء السكري
اضطراب تعاطي المخدرات
شرب الكثير من القهوة
أمراض القلب ، مثل قصور القلب الاحتقاني
ضغط دم مرتفع
فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية
ضغط عصبى
تندب في القلب ، غالبًا بسبب نوبة قلبية
التدخين
بعض المكملات الغذائية والأعشاب
بعض الأدوية
التغيرات الهيكلية في القلب

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