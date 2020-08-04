AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني تحصد 700 ألف مشاهدة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:19 ص
عاصي الحلاني - رجعتيني
عاصي الحلاني - رجعتيني لبدايتي
Advertisements
سعيد فراج
حصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

وكان الفنان عاصى الحلاني قد نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام". 

وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا على  الفيديو:‏ قريبا. 

وجاءت التعليقات ما بين  "كلنا مستنيين.. منور الدنيا.. من اجمل الشخصيات في الدنيا". 

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو.. عاصي الحلاني يهنئ الأردن بعيد الاستقلال بأغنية يكفي إنك أردني

أسعد من تحب.. رسالة جديدة من عاصي الحلاني لـ جمهوره.. شاهد

رجعتيني لبدايتي.. عاصي الحلاني يعلن عن أغنيته الجديد.. فيديو

الصمت ليس انطواء.. عاصي الحلاني يوجه رسالة للجمهور.. شاهد

رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

قبلة بالإكراه .. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد زواجهما

ترشيحاتنا

يغفل عنه الكثيرون .. الإفتاء: هذا الذكر يفتح لك كل الأبواب المغلقة

خصها الله من بين الملايين.. الصورة الأكثر تداولا في موسم الحج هذا العام

بالخطوات.. كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا.. صور

مفاجأة في حادث تصادم سيارة حمو بيكا

9 أطعمة تسيطر على ضغط الدم المرتفع.. إليك القائمة

جنازة جماعية .. مأساة ضحايا لقمة العيش في حادث ميكروباص ترعة المريوطية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى