رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني تحصد 700 ألف مشاهدة





كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني ، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.





وكان الفنان عاصى الحلاني قد نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".





وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا على الفيديو:‏ قريبا.





وجاءت التعليقات ما بين "كلنا مستنيين.. منور الدنيا.. من اجمل الشخصيات في الدنيا".





يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".





ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.