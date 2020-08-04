شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

وقع حادث تصادم صباح أمس، الاثنين، بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا
بعدد من السيارات، ما أحدث تلفيات
كبيرة في عدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.
وقال حمو بيكا
إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.
وأضاف بيكا أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صفا ثانيا، ما جعل سيارة مدير أعماله تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين، على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.
وحصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد السيارة المرسيدس الصفراء سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا
، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح أمس، الاثنين.