شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا



وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.





وأضاف بيكا أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صفا ثانيا، ما جعل سيارة مدير أعماله تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين، على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.









