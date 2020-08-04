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أخبار العالم

الأردن يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى 5 دول

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:20 ص
الأردن يعلن استئناف
الأردن يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى 5 دول
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قسم الخارجي
أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاته الجوية إلى 5 دول، وهي إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلند، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية على موقعها الرسمي إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلند في الأول من سبتمبر المقبل.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، أعلن استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت «خضراء» اعتبارا من الخامس من اغسطس.

وبدورها، حددت الحكومة الأردنية الشهر الماضي قائمة بـ«الدول الخضراء»، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها.

وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. وتشمل لائحة «الدول الخضراء» النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وأوضح مستو أن «القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص البي سي آر قبل المغادرة»، مشيرا إلى أن "قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين".

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف أكد الشهر الماضي أن "وزارة الخارجية الأردنية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها".

وبحسب الوزير فإن "المسافر القادم للأردن سيتعهد بانه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 الاف دينار (ما يزيد عن 14 ألف دولار) اذ تبين ان المعلومات غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن «الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة».

وكانت السلطات الأردنية قد علقت الرحلات الدولية، في 17 مارس الماضي، وأغلقت المطارات وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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