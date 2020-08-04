كاسياس يعلن اعتزاله كرة القدم

ودعت كرة القدم، اليوم ، واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخها، بعدما أعلن الحارس الإسباني المخضرم





وقال كاسياس في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الشيء المهم هو المسار الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بمفرده وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، أنها كانت الطريق ووجهة الحلم".



وكان كاسياس رحل عن ريال مدريد عام 2015، وانضم إلى صفوف فريق بورتو البرتغالي، وابتعد عن الملاعب لأ كثر من عام بعدما أصيب بأزمة قلبية في مايو 2019.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، عودة كاسياس للعمل في ريال مدريد، حيث سيتولى منصب إداري عقب اعتزاله كرة القدم.

وفي الأغلب سيكون مستشارًا لفلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، في دور مشابه لدور الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان قبل أن يصبح مديرا فنيا للأبيض".

أيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم في عمر الـ39 عامًا.