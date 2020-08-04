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أخبار البلد

سفير مصر في لبنان: لا إصابات بصفوف المصريين بانفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:00 م
السفير ياسر علوي
السفير ياسر علوي
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محمد وديع
أكد ياسر محمد علوى، سفير مصر لدى لبنان، أنه لا توجد إصابات بين صفوف المصريين جراء انفجار مرفأ بيروت.

من جهته، قال مدير عام الجمارك في لبنان، بدري ضاهر، إن الانفجار ناجم عن حاوية تحتوي على "نترات الأمونيوم"، وهذه مادة قابلة للانفجار، تم احتجزها وتفريغها بمستودع خاص بالكيماويات في مرفأ بيروت.

وأوضح "ضاهر"، أن الحاوية كانت "محتجزة قضائيا، بسبب خلاف قضائي بين المستورد والشركة الناقلة، وتم احتجازها لصالح دعوى خاصة، وليست عامة".

كما أشار إلى أن الانفجار كان بتلك الضخامة، لأن الحاوية كانت موجودة في مستودع مخصص للمواد الكيماوية.

وأضاف أن الحاوية لم تكن ستبقى في لبنان، وإنما جاءت "ترانزيت"، لافتا إلى عدم وجود معلومات الآن عن الوجهة التي قدمت منها أو التي كانت ستذهب إليها.

من جانبه، قال مدير الأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت.

وشدد إبراهيم على أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات، ولم يعطِ أي معلومات بشأن محتويات الحاوية أو نوع المفرقعات التي سببت هذا الانفجار.

من جانبهم، حلل خبراء الصور ومقاطع الفيديوهات التي وثقت الانفجار، حيث شكك بعضهم في الروايات الرسمية.

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