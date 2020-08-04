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أخبار البلد

مصر للطيران تسير غدا 21 رحلة جوية منتظمة لنقل 1700 راكب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:48 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، غدا الأربعاء، والذي يشمل 21 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات "  أمستردام - باريس - روما - لندن - الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم -  ميلانو - أبوظبي - دبي" و رحلات استثنائية الي كل من  جدة و المدينة المنورة "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدن دبي وميلانو وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين إلى هناك. 

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى كل من جدة و المدينة المنورة بالإضافة إلي رحلة جوية داخلية الي شرم الشيخ ورحلتين الي الغردقة ورحلات الشحن الجوى  تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من ١٧٠٠ راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
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