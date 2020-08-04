مصر للطيران تسير غدا 21 رحلة جوية منتظمة لنقل 1700 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، غدا الأربعاء، والذي يشمل 21 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " أمستردام - باريس - روما - لندن - الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم - ميلانو - أبوظبي - دبي" و رحلات استثنائية الي كل من جدة و المدينة المنورة "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدن دبي وميلانو وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين إلى هناك.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى كل من جدة و المدينة المنورة بالإضافة إلي رحلة جوية داخلية الي شرم الشيخ ورحلتين الي الغردقة ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ١٧٠٠ راكب.



