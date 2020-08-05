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محدش كلفني بتنفيذه.. صاحب تمثال مصر تنهض: تجربة شخصية قد تكتمل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:31 ص
تمثال مصر تنهض
تمثال مصر تنهض
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد عبد الكريم، صاحب التمثال الذي أثار ضجة وهو "تمثال مصر تنهض" أن النقد البنّاء مطلوب فى الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أن العمل لم يكتمل بعد، وهو فى حاجة إلى ضبط.

وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أن الهجوم الذي حدث فى أكثر من اتجاه بعضه تم بشكل بناء لأنه بمثابة حِسّ وغيرة على اسم مصر الذي نعزه ونقدسه، وفي فنون النحت العريق الذي استمر لسنين عدة.

وأوضح صاحب تمثال "مصر تنهض" أنا أعمل بشكل شخصي، والتمثال هو تجربة شخصية" مؤكدًا أنه ليس هناك أى جهة كلفتني بهذا العمل، وقد نفذت التجربة على أكثر من خامة؛ حتى يتم هذا العمل.

وأشار "عبد الكريم" إلى أن التمثال هو تجربة قد تكتمل، لافتًا إلى أن الفنان التشكيلى هو شخص دءوب فى عمله ودائمًا ما يبحث عن الجمال، للوصول للمستوى المطلوب.
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