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توك شو

شهيرة تكشف عن موقف بين محمود ياسين ورجاء الجداوي قبل وفاتها.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 ص
الفنان محمود ياسين
الفنان محمود ياسين مع شهيرة
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محمود محسن
قالت الفنانة شهيرة إن آخر جنازة ذهب إليها الفنان محمود ياسين؛ كانت للفنان نور الشريف لكنه لم يستطع الذهاب إلى جنازة الفنان محمود عبدالعزيز.

وأضافت "شهيرة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أنها تحاول تنشيط ذاكرة الفنان محمود ياسين من خلال عرض الشخصيات له على التليفزيون، وسؤاله عن تلك الشخصية، مُعلقة: "بفرح جدًا لما بيفتكر حد" .

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وأشارت الفنانة إلى أن زوجها محمود ياسين عندما رأى الفنانة رجاء الجداوى عبر التلفاز وتعرف عليها؛ طلبتها عبر الهاتف، وهذا أسعدها كثيرًا حتى بكت من الفرحة عندما سمعت صوته وكذلك الفنانة نادية لطفى .

وتابعت: "الفنان محمود ياسين بقاله 8 سنين تعبان.. والكل يسأل عنه وهناك أوقات تنفع للمحادثة وأوقات لا يتذكر.. لكنه يعرف من فى المنزل".
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