شهيرة تكشف عن موقف بين محمود ياسين ورجاء الجداوي قبل وفاتها.. فيديو

اقرأ أيضًا:





وأشارت الفنانة إلى أن زوجها محمود ياسين عندما رأى الفنانة رجاء الجداوى عبر التلفاز وتعرف عليها؛ طلبتها عبر الهاتف، وهذا أسعدها كثيرًا حتى بكت من الفرحة عندما سمعت صوته وكذلك الفنانة نادية لطفى .