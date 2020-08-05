لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

أثار المدرب البلجيكي لوك ايميل المدير الفني لفريق يانج افريكانز التنزاني، الجدل بعد التصريحات التي أدلى بها في حق جماهير فريقه الذي كان يتولى تدريبه يانج أفريكانز التنزاني بعد أن وصف الجماهير بـ"القردة".









وقاد ايميل فريق يانج افريكانز في 38 مباراة وحقق الفوز في 18 لقاء وخسر اربع مواجهات وتعادل في 16 مباراة وجمع 70 نقطة، وانتظر النادي حتى المباراة الأخيرة في الدوري حتى يتم إقالة المدير الفني ويعتذر للجماهير عن التصريحات المسيئة.









وتواصل "صدى البلد" مع المدرب البلجيكي لوك ايميل صاحب الـ60 عاما، لمعرفة مدى حقيقة التصريحات التي أدلي بها والحديث عن تجريبه بالدوري المصري رفقة طلائع الجيش.









في البداية .. هل فعلا وصفت جماهير "يانج أفريكانز" بالقردة وهو ناد كبير في أفريقيا وله شعبية؟





أنا من أريد أن أسأل هل تم التحقق من صحة مقطع الصوت، هل تم التحقيق من مصدر المقطع؟ لأنه لم يكن هناك مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع لكي أدافع عن نفسي حتى.





من الغريب أيضا أن الاتحاد التنزاني لم يرد على رسائل المحامي الخاص بي الذي طالب بالتحقيق في الادعاء والاتهام الموجه لي، وكيف يمكننا أن نحكم على شخص دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه، أو حتى يتم التحقيق معه.





هم اتخذوا قرارا أول أمس بإيقافي، وكل شيء في أيدي المحامين لأنني كما قلت كيف يمكننا الحكم على شخص ما دون منحه حقوق الدفاع.





ماذا عن منعك من التدريب في جنوب أفريقيا بعد اتهامك بالاساءة للجماهير؟





بالنسبة لجنوب أفريقيا، أنا لم أتلق أي عرض من هناك في الأساس لذا إذا كانوا يريدون حقًا منعني، فعليهم أن يرسلوا إلى بريدًا إلكترونيًا رسميًا وقرارًا ودافعهم لهذا القرار لأنهم لم يدرسوا ما قاموا الأمور حاليا بين أيدي المحامين نحن نعمل على استعادة حقي.





هل من الممكن أن نراك في الدوري المصري مرة أخري؟





أعتقد أن هناك فرقا بالدوري المصري مهتمة بالتعاقد معي، لا يزال لدي الكثير من الأصدقاء في مصر الذين سيقدرون عودتي لكني أريد أن أدرس أي عرض أتلقاه.



تجربتي مع طلائع الجيش كانت جيدة النادي يملك بنية تحتية ممتازة وليس فريقًا سيئًا على الإطلاق، منظم جيدًا.





ما زلت على اتصال ببعض اللاعبين، لديهم فريق أفضل هذا الموسم مما كان معي، أعتقد أنني أخذت الفريق في المركز 14 و لقد انتهينا من 8 ليس سيئًا على الإطلاق ولكن أفضل شيء، كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل قليلًا، أنا مقتنع بأن الجيش مع الفريق يمكن أن ينتهي الآن في مركز أعلي من السادس.





ما رأيك في هيمنة الأهلي على المنافسات المحلية في مصر؟





أعتقد أنه ربما لديهم حاليا أفضل فريق أفضل في مصر، عادة اعتقدت أن الزمالك وبيراميدز كان بإمكانهما تحدي الأهلي ولكن الأمر واضح أنه من الممكن في مباراة واحدة ولكن ليس في الموسم بأكمله.



