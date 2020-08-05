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أخبار العالم

ليس لنا ذنب.. مولدوفا تخلي مسؤوليتها عن انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:15 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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القسم الخارجي
نفت حكومة مولدوفا أي ضلوع لها في الانفجار الذي وقع أمس بمرفأ بيروت، والذي ذكرت معلومات أمنية أنه ناجم عن مواد مكونة من نترات الأمونيوم وصلت إلى لبنان على متن سفينة تبحر تحت علم مولدوفا.


ووفقًا لوكالة "روسيا اليوم"، قال رئيس وكالة النقل المائي المولدوفية إيجور زاخاريا، إن "المعلومات ليست كافية والسفينة لا تبحر تحت علمنا منذ فترة طويلة".


وأضاف أنه لا يهم تحت أي علم كانت تبحر السفينة التي كانت تنقل المواد المتفجرة، موضحا أن حدوث مثل هذا الانفجار يعني أن السفينة تتحمل بشكل أو بآخر المسؤولية عن تخزين الشحنة بصورة غير سليمة في الميناء ولا يعني بالتأكيد أن السفينة مذنبة".


وتمت مصادرة 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم، عام 2013 من سفينة "روسوس" التي كانت تبحر تحت علم مولدوفا، حيث منعتها السلطات اللبنانية من مغادرة الميناء ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير.

ونقلت بعدها سلطات الميناء الشحنة الخطيرة إلى مستودعات المرفأ، بسبب المخاطر المتعلقة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة.
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