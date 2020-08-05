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وزيرة الإعلام اللبنانية: أشكر الرئيس السيسي على تقديمه كل الدعم لشعب لبنان ..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:29 م
وزيرة الإعلام اللبنانية
وزيرة الإعلام اللبنانية
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نورهان رأفت
أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية ، منال عبد الصمد ، أنه سيتم رصد كافة الخسائر ، لتعويض جميع المشردين عن بيوتهم ، وسيتم تأمين مساكن مؤقتة لهم ، عن طريق فتح المدارس والفنادق أمامهم ، لفترة مؤقتة .


وأشارت وزيرة الاعلام اللبنانية ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج الأن ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أنها قامت بجولة في كافة المستشفيات ببيروت ، وكانت الأكثر تضررا المستشفي المقابل للمرفق ، والذي تعرض للهدم بالكامل ، وتم توزيع المرضى على مستشفيات أخرى.


وأوضحت "عبد الصمد " ، أن حكومة لبنان قررت توفير 4 مستشفيات خارج وداخل لبنان ، لتعويض المرضى ، المشردين في المستشفيات المهدمة.

كما توجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدول العربية ، على تقديم المساعدات للشعب اللبناني ، من خلال المستشفيات المدنية وغيرها .

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