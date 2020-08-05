وزيرة الإعلام اللبنانية: أشكر الرئيس السيسي على تقديمه كل الدعم لشعب لبنان ..فيديو

أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية ، منال عبد الصمد ، أنه سيتم رصد كافة الخسائر ، لتعويض جميع المشردين عن بيوتهم ، وسيتم تأمين مساكن مؤقتة لهم ، عن طريق فتح المدارس والفنادق أمامهم ، لفترة مؤقتة .









وأشارت وزيرة الاعلام اللبنانية ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج الأن ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أنها قامت بجولة في كافة المستشفيات ببيروت ، وكانت الأكثر تضررا المستشفي المقابل للمرفق ، والذي تعرض للهدم بالكامل ، وتم توزيع المرضى على مستشفيات أخرى.









وأوضحت "عبد الصمد " ، أن حكومة لبنان قررت توفير 4 مستشفيات خارج وداخل لبنان ، لتعويض المرضى ، المشردين في المستشفيات المهدمة.





كما توجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدول العربية ، على تقديم المساعدات للشعب اللبناني ، من خلال المستشفيات المدنية وغيرها .



