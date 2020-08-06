قضي في البحر 30 ساعة.. قصة لبناني نجا من انفجار بيروت بأعجوبة

تمكّنت فرق الإنقاذ اللبنانية من انتشال شاب لبناني من البحر بعد 30 ساعة من الانفجار التي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي الأمر الذي نجم عنه حجم هائل من الدمار والخراب.





يُشار إلي أن الشاب اللبناني الذي نجا بأعجوبة من الموت الذي يُدعي أمين الزاهد رغم أنه لايزال علي قيد الحياة إلا ان حالته خطيرة وفق ما ذكره نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان حريق كبير قد نشب في العنبر رقم 12 والذي يحتوي علي 2750 طنًا من نترات الأمونيوم بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، خلف دمارا وخرابا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت.





جدير بالذكر أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن، الخميس، أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى 137 شهيدا وحوالى 5000 جريح.