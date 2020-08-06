قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 27 طن كبدة فاسدة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 27 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالجيزة.







وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر.















وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية قدرها "27 طن كبدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.









