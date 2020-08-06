ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من مشروب البابونج

البابونج ، حيث انه

وسنأتي على بعض من فوائده:





- يعمل علي تخفيف التوتر والقلق.

- يخفف من أعراض المغص في الجهاز الهضمي.

- له تأثير مرخي مخدر، لما يحتويه من مواد مسكنة ومركنة.

- قد يساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة البكتريا والطفيليات لما يحتويه من مواد مضادة للإلتهابات.

- له تأثير قوي في تخفيف الالتهابات النسائية، باستخدامه كمغاطس.

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ولكن كما لأي شيء منافع، فله مضار أيضًا لذلك وجب الاعتدال بكميته، وخاصة أنه لم يعرف تأثيره على الحامل والمرضع، ويجب الانتباه لمن يعانون من الامراض السرطانية بالابتعاد عنه لأن له دور في تحفيز هرمونات النمو.