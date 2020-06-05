البابونج والغرغرة.. 5 علاجات للوزتين من مطبخك فى لمح البصر





أفضل علاج منزلى للوزتين.. بدون مضادات حيوية











أفضل علاج منزلى للوزتين .. الحليب والكركم

أفضل علاج منزلى للوزتين .. الليمون الدافىء مع العسل

أفضل علاج منزلى للوزتين .. بذور الحلبة

أفضل علاج منزلى للوزتين .. الحليب ومسحوق الفلفل الأسود

أفضل علاج منزلى للوزتين .. شاي البابونج

ويمكن اللجوء إلى العلاجات الطبيعية فيعد التهاب اللوزتين أفضل علاج منزلى للوزتين عادة لا تكون الحالة خطيرة ولكنها قد تكون مؤلمة وغير مريحة للمصابين وفي الحالات الشديدة يمكن أن تمنع الأشخاص من تناول الطعام أو حتى التنفس بشكل صحيح.يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية كأفضل علاج منزلى للوزتين بعيدا عن المضادات الحيوية وتوصف المضادات الحيوية فقط إذا كانت العدوى البكتيرية هي سبب المرض.التهاب اللوزتين هو حالة تميل إلى حل نفسها دون الحاجة إلى تدخل طبي. في معظم الحالات ، ستتحسن اللوزتان من خلال الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية ولا تتطلب أي علاج طارئ ".يمكن لغلي الحليب وإضافة قليل من الكركم أن يخفف الألم.ومع ذلك "التهاب اللوزتين الحاد قد لا يستجيب بشكل جيد للعلاجات المنزلية وقد يتطلب إجراءات أكثر صرامة مثل استئصال اللوزتين."تعد من أشهر العلاجات الطبيعية لالتهاب اللوزتين مزج عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ مع العسل والملح وتناول هذا المزيج لتخفيف الألم من تورم اللوزتين.تُسلق بذور الحلبة في الماء لمدة نصف ساعة. يبرد ويصفى ويستعمل هذا الماء للغرغرة. الحلبة لها خصائص مضادة للبكتيريا تجعلها ممتازة لالتهاب اللوزتين.يغلي الحليب ويضاف له رشة من مسحوق الفلفل الأسود ويتناول هذا الخليط قبل النوم لمدة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية فهو أفضل علاج فعال لالتهاب اللوزتين.شاي البابونج الممزوج بالليمون والعسل علاج طبيعي قديم لالتهاب اللوزتين. يعمل البابونج كمرخي ويقلل من التوتر والقلق الناجم عن التهاب اللوزتين ، جنبًا إلى جنب مع معالجة أعراض الحالة، مثل الألم.