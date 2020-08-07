اغتيال عقيد رفض إدخال شحنة المتفجرات إلى مرفأ بيروت.. صحفى لبنانى يدلى لـ صدى البلد بمعلومات خطيرة

أدلى صحفي لبناني يعمل بإحدي الصحف الشهيرة فى لبنان بمعلومات خطيرة حول مرفأ بيروت تعود إلى قبل 3 سنوات تحديدا فى مارس 2017 تتعلق بوفاة عقيد متقاعد فى الجمارك اللبنانية كان قد طالب بإبعاد شحنة المواد المتفجرة عن مرفأ بيروت.





وقال الصحفي الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ صدى البلد، إن العقيد الراحل الذى يدعى جوزيف سكاف لم تكن وفاته طبيعية كما أفادت الصحف التى نشرت أنباء وفاته إثر سقوطه من على ارتفاع 3 أمتار، حيث وقع على رأسه الذي تداعى بشكل كامل وأنه أصيب بنزيف صاعق أدى إلى وفاته، موضحًا أنها رواية غير صحيحة للتغطية على مقتله أعقاب رفضه لإدخال الشحنة إلى الميناء.





ولفت الصحفى إلى أن الشكوك كانت تساوره حول وفاته إلى أن أسند إليه متابعة سير التحقيقات لكشف حقيقة الوفاة، إلا أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة ربما كانت تودى بحياته إذا أصر على مواصلة عمله فى هذا الملف الشائك قائلًا: مافيات تحكمنا.





وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية فى مارس 2017 على جثة العقيد المتقاعد في الجمارك جوزف سكاف مصابة بكدمات على الرأس أمام منزله، وبعد تشريح الجثة أكدت المعلومات أن العقيد المتوفي لم يتعرض لأي عنف وهو حادث عرضي، ويشار إلى أنّ العقيد سكاف كان مرشحًّا آنذاك للانتخابات النيابية في جزين.