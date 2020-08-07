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رياضة

حمادة أنور يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة بعثة الزمالك أمام الرجاء في المغرب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، خلال رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حمادة أنور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "المستشار مرتضى منصور دائما يدعم الفريق ويسافر في اي وقت".


وتابع: "أعتقد أن مرتضى منصور لن يسافر إلا في النهائي علشان يجيب الكأس ويرجع".

وأوضح: "سنسافر إلى المغرب من أجل الاطمئنان على ملاعب التدريب وفندق الإقامة وكافة وسائل الراحة".
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