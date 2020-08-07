ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفستق يوميا

كانت هناك العديد من الدراسات التي قالت إن تناول المكسرات يساعد فقط في إشباع آلام الجوع غير المرغوب فيه ، ولكن أيضًا في إنقاص الوزن. من بين العديد من المكسرات التي تعتبر صحية ، الفستق ، والذي عند تناوله بانتظام لا يعرف فقط أنه يساعد في إنقاص الوزن ، ولكن يعتقد أيضًا أنه يخفض ضغط الدم. وفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو





في دراسة تؤكد ما إذا كان يمكن استخدام الفستق الأمريكي كجزء من برنامج لفقدان الوزن لـ 100 فرد يتمتع بصحة جيدة وزيادة الوزن والسمنة ، فقد ثبت أن استهلاك الفستق المنتظم يمكن أن يعزز فقدان الوزن.





تلقى جميع المشاركين نصائح عامة تتعلق بالنظام الغذائي والسلوكي لفقدان الوزن ، وتعليمات حول طرق زيادة نشاطهم البدني كجزء من الدراسة. بينما شمل نصف المشاركين 1.5 أوقية من الفستق في نظامهم الغذائي اليومي (مجموعة الفستق) ، لم يكن النصف الآخر (المجموعة الضابطة). قام الباحثون بقياس المعلومات الصحية للمشاركين والنظام الغذائي والاختبارات المعملية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت أربعة أشهر.





أظهرت الدراسة ، التي نُشرت في عدد يوليو 2020 من Nutrients ، أن إضافة الفستق الأمريكي إلى النظام الغذائي للفرد يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشرط تناول نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية والذي قد يساهم في فوائد صحية إضافية مثل خفض ضغط الدم.





وفقًا للباحثة الرئيسية ، Cheryl Rock ، PhD ، RD ، "تضيف هذه الدراسة إلى الدليل على أن الفستق الأمريكي يمكن أن يكون أحد مكونات نظام غذائي لفقدان الوزن ، ويمكن أن يزيد من تناول العناصر الغذائية الرئيسية ، ويمكن أن يعزز نمطًا غذائيًا صحيًا" .









وفقًا للباحثين ، فقد كلتا المجموعتين حوالي خمسة في المائة من وزن الجسم ، وكلاهما قلل بشكل ملحوظ محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم (BMI). يعد محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم مؤشرين ليس فقط للسمنة ، ولكن أيضًا ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب أم لا. لكن التشابه ينتهي هناك. بالإضافة إلى هذه القياسات ، كانت هناك فوائد إضافية لمجموعة الفستق ، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ، وزيادة تناول الألياف وانخفاض استهلاك الحلويات مقارنة بمجموعة التحكم. كان لدى مجموعة الفستق أيضًا مستويات أعلى في الدم من الكاروتينات المضادة للأكسدة من اللوتين وألفا وبيتا كاروتين ونسبة صحية من الأحماض الدهنية المتعددة والأحماض الدهنية غير المشبعة إلى الأحماض الدهنية المشبعة. إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي على المغذيات النباتية اللوتين والزياكسانثين التي لها خصائص وقائية للعيون من الضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية ، وهي مصدر جيد للألياف وفيتامين B6.





والجدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن الفستق الأمريكي يحتوي على مجموعة فريدة من العناصر الغذائية التي لها فوائد صحية متعددة لأنها بروتين كامل ، وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة للحفاظ على الصحة لمن هم بخمس سنوات فما فوق. تم اكتشاف ذلك عندما تم تحليل جودة البروتين في الفستق من قبل جامعة إلينوي.