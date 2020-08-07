انتشال جثمان رابع ضحايا انهيار منزل المحلة

ارتفع عدد الوفيات جراء حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبي دائرة قسم أول المحلة إلى 4 أشخاص بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من استخراج الجثة الرابعة من العثور تحت الأنقاض، فيما لا تزال أعمال البحث عن ضحايا أخرى جارية.





وكان مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بانهيار منزل في منطقة الرجبي، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، كما انتقل مسئولو حي أول المحلة 4 سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، كما انتقلت الشرطة وجرى فرض كردون في محيط المنزل.





وتبين أنه أثناء القيام بإجراء توصيل صرف الصحي للمنزل حدث انهيار للمنزل.